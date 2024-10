Prima udienza per Sean "Diddy" Combs accusato di abusi sessuali: il rapper rischia fino a 20 anni

I pubblici ministeri, che hanno respinto le prime due richieste di scarcerazione su cauzione presentate dalla difesa di Combs, hanno dichiarato di avere "prove chiare e convincenti" che l'accusato sia un pericolo per la comunità perché potrebbe ostacolare il processo in corso, le indagini o manomettere testimoni. Gli avvocati di Combs, tuttavia, hanno sostenuto nei loro atti di appello che non sussisterebbe nessun pericolo di fuga: "In effetti, difficilmente si corre il rischio che fugga, è un 54enne padre di sette figli, un cittadino statunitense, un artista, uomo d'affari e filantropo di straordinario successo e una delle persone più riconoscibili sulla terra", hanno scritto gli avvocati.

Nella terza richiesta di rilascio con cauzione di 50 milioni di dollari (e la garanzia della vendita dell'aereo privato del rapper) i legali hanno sottolineato che Diddy non riceverà visite femminili al di fuori della famiglia in attesa del processo dalla sua villa di Miami e che si sottoporrà a test antidroga settimanali.