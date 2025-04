Il nome di Justin Bieber è spuntato spesso nel caso del suo ex mentore P. Diddy (il produttore Suge Knight ha identificato Bieber come sua vittima). Il cantante non ha voluto rilasciare commenti, ma presto potrebbe essere chiamato a testimoniare come persona informata dei fatti. La situazione potrebbe quindi averlo fatto tracollare, tanto che la moglie Hailey Baldwin ora teme per la sua vita. Lo scorso agosto Bieber è diventato padre del piccolo Jack Blues e in molti fan sono preoccupati anche per la situazione che sta vivendo il bambino. A quanto riporta "The Mirror" pare che la spirale distruttiva in cui è caduto il cantante, che "non dorme e mangia a malapena", stia preoccupando molto la moglie.