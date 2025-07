Azimut lancia Italian Collection, da Firenze parte un viaggio nell’eccellenza italiana

- Il solido presente di Azimut e le prospettive per il futuro, nonostante un momento di mercato delicato, si basano su una storia decennale, fatte di scelte, tutt’altro che scontate. “Oggi stanno dando i loro frutti scelte compiute oltre 15 anni fa, come quella di andare verso Paesi emergenti, quindi a grande crescita, e quella di puntare sui mercati privati, come private credit, private equity and venture capital. Oltre alla joint venture con Unicredit. Il coacervo di queste azioni intraprese a suo tempo ci permette di raggiungere risultati straordinari, come dimostrano i 5 miliardi di raccolta nella prima metà dell’anno”, ha infine spiegato il Presidente di Azimut, Pietro Giuliani.