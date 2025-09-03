La pop star lancia il nuovo singolo: domenica 7 settembre l’artista si esibirà sul palco degli Mtv Video Music Awards e il 19 e 20 ottobre farà tappa anche in Italia con il suo tour
Nuova musica per Lady Gaga. La pop star lancia il nuovo singolo "The Dead Dance". Intanto domenica 7 settembre l’artista si esibirà sul palco degli Mtv Video Music Awards e il 19 e 20 ottobre farà tappa anche in Italia con il suo "Mayhem World Tour" all'Unipol Forum di Milano.
"The Dead Dance" esce il 3 settembre, è scritta e prodotta da Gaga con Cirkut e Andrew Watt, i collaboratori con cui ha lavorato a "Mayhem". Il videoclip è diretto da Tim Burton ed è stato girato all'Isola delle Bambole a Città del Messico. "Ho adorato lavorare con Tim Burton, Jenna e tutti gli altri, è stato incredibile. Grazie", ha raccontato Gaga.
Lady Gaga guida le nomination agli Mtv Video Music Awards 2025 con ben 12 candidature. L’evento si terrà il 7 settembre a New York e la popstar sarà anche tra i performer della serata e si esibirà sul palco della UBS Arena di Elmont nel corso della cerimonia di premiazione condotta da LL Cool J. Gaga è l’artista più nominata grazie alla dodici candidature, tra le quali Best Album per Mayhem, Artist of the Year, Song of the Year e Video of the Year per Die with a Smile in collaborazione con Bruno Mars.
Gaga è impegnata con il suo "Mayhem World Tour" e farà tappa anche in Italia con il doppio appuntamento previsto il 19 e il 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago. Biglietti esauriti in pochi minuti. La star ha raccontato così il suo tour: "Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi la possibilità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non sarebbe stato possibile con gli stadi e, onestamente, non vedo l'ora. Questo spettacolo è stato progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a Mayhem esattamente come lo immagino".
