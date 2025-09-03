"The Dead Dance" esce il 3 settembre, è scritta e prodotta da Gaga con Cirkut e Andrew Watt, i collaboratori con cui ha lavorato a "Mayhem". Il videoclip è diretto da Tim Burton ed è stato girato all'Isola delle Bambole a Città del Messico. "Ho adorato lavorare con Tim Burton, Jenna e tutti gli altri, è stato incredibile. Grazie", ha raccontato Gaga.