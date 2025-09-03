Logo Tgcom24
Lady Gaga torna con "The Dead Dance"

La pop star lancia il nuovo singolo: domenica 7 settembre l’artista si esibirà sul palco degli Mtv Video Music Awards e il 19 e 20 ottobre farà tappa anche in Italia con il suo tour

03 Set 2025 - 09:23
© Instagram

© Instagram

Nuova musica per Lady Gaga. La pop star lancia il nuovo singolo "The Dead Dance". Intanto domenica 7 settembre l’artista si esibirà sul palco degli Mtv Video Music Awards e il 19 e 20 ottobre farà tappa anche in Italia con il suo "Mayhem World Tour" all'Unipol Forum di Milano.

Il nuovo brano

 "The Dead Dance" esce il 3 settembre, è scritta e prodotta da Gaga con Cirkut e Andrew Watt, i collaboratori con cui ha lavorato a "Mayhem". Il videoclip è diretto da Tim Burton ed è stato girato all'Isola delle Bambole a Città del Messico. "Ho adorato lavorare con Tim Burton, Jenna e tutti gli altri, è stato incredibile. Grazie", ha raccontato Gaga.

Sul palco degli Mtv Video Musica Awards

 Lady Gaga guida le nomination agli Mtv Video Music Awards 2025 con ben 12 candidature. L’evento si terrà il 7 settembre a New York e la popstar sarà anche tra i performer della serata e si esibirà sul palco della UBS Arena di Elmont nel corso della cerimonia di premiazione condotta da LL Cool J. Gaga è l’artista più nominata grazie alla dodici candidature, tra le quali Best Album per Mayhem, Artist of the Year, Song of the Year e Video of the Year per Die with a Smile in collaborazione con Bruno Mars.

Il tour e l'Italia

 Gaga è impegnata con il suo "Mayhem World Tour" e farà tappa anche in Italia con il doppio appuntamento previsto il 19 e il 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago. Biglietti esauriti in pochi minuti. La star ha raccontato così il suo tour: "Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi la possibilità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non sarebbe stato possibile con gli stadi e, onestamente, non vedo l'ora. Questo spettacolo è stato progettato per essere il tipo di esperienza teatrale ed elettrizzante che dà vita a Mayhem esattamente come lo immagino".

