Lady Gaga, la polizia sventa un attentato al concerto della pop star in Brasile

La polizia di Rio de Janeiro, in Brasile, ha impedito un attentato durante il concerto di Lady Gaga, tenuto sabato. Gli agenti hanno condotto un'azione congiunta contro un gruppo che diffondeva incitamento all'odio e stava preparando un piano, principalmente contro bambini, adolescenti e il pubblico LGBTQIA+. Le indagini hanno coinvolto anche il Coordinamento delle risorse speciali (Core). L'operazione "Fake Monster" è stata pianificata sulla base di un'indagine della polizia civile di Rio de Janeiro, la quale ha identificato come i soggetti coinvolti stessero reclutando partecipanti, tra cui adolescenti, per portare a termine attacchi integrati utilizzando esplosivi improvvisati e molotov. Il piano è stato concepito come una "sfida collettiva", con l'obiettivo di acquisire notorietà sui social media. Un uomo, il leader del gruppo, è stato arrestato per possesso illegale di arma da fuoco a Rio Grande do Sul, mentre un adolescente è stato arrestato per possesso di materiale pedopornografico a Rio.