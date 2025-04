La faida tra Madonna ed Elton John risale a oltre vent'anni fa, quando il rocker criticò duramente la canzone di Madonna "Die Another Day", definendola la "peggiore canzone di Bond di sempre". Le "frecciatine" sono continuate poi ai Q Awards del 204, quando John ha vinto il Classic Songwriter Award e Madonna fu nominata come Best Live Act.

Mentre riceveva il premio, il cantante di "Rocket Man" lanciò un vero e proprio affondo contro la popstar dal palco: "Madonna, miglior live act? Da quando il playback è dal vivo? Mi dispiace, ma penso che chiunque faccia playback sul palco in pubblico quando paghi 75 sterline per vederlo dovrebbe essere fucilato. Grazie mille. Sono fuori dalla sua lista di biglietti di auguri di Natale, ma me ne frega qualcosa? No".

La risposta di Madonna, attraverso il suo portavoce non si fece attendere: "Madonna non fa playback né passa il tempo a criticare altri artisti. Elton John rimane nella sua lista di auguri di Natale, che sia gentile... o cattivo".

In seguito John ritrattò i suoi commenti: "E stata una cosa che ho detto nella foga del momento, e probabilmente non avrei dovuto dire".

Ad alimentare le fiamme della faida fu poi nel 2012 il marito di John, David Furnish, parlando male di Madonna dopo che lei aveva vinto un Golden Globe per la migliore canzone originale battendo John: "La vittoria di Madonna per la migliore canzone originale dimostra davvero come questi premi non abbiano nulla a che fare con il merito", scrisse su Facebook. "Il suo discorso di accettazione è stato imbarazzante nel suo narcisismo".