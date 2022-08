Madonna è la prima artista donna ad avere 10 album nella classifica Billboard 200

E' infatti la prima artista donna ad avere i primi 10 album nella classifica Billboard 200 dagli Anni 80. Non solo. Come riferisce il magazine "People", la regina del pop è anche l'unica ad essere in cima a qualsiasi classifica di Billboard per ben 50 volte.

Madonna ha avuto un impatto continuo sull'industria musicale sin dall'inizio della sua carriera e pochi giorni fa ha pubblicato "Finally Enough Love: 50 Number Ones", il disco che raccoglie i suoi 50 brani che hanno raggiunto il primo posto della classifica americana Billboard Dance Club Songs.

L'album dance remix è attualmente all'ottavo posto nella classifica Billboard 200 ed è già diventato l'album più venduto della settimana.

Il disco è il primo album di remix ad assicurarsi un posto nella top 10 dall'Ep "More Only" di Beyoncé nel 2014. Madonna è dunque la decima artista ad entrare nella top 10 degli album di Billboard 200 ogni decennio dagli Anni 80.

I nove prima di lei erano tutti uomini ed erano artisti solisti o gruppi. Nel corso della sua lunga carriera, la star ha ottenuto sette Grammy e 20 MTV Video Music Awards. "Finally Enough Love" contiene ben 50 dei suoi successi dance più popolari nel corso degli anni.

Secondo Billboard, l'album dà a Madonna un totale di 23 volte nella top 10 delle classifiche, come Bob Dylan. La regina del pop ha più top 10 che cantanti iconici come Elton John e Prince. Sopra di lei ci sono star come Elvis Presley con 27 top 10 e The Rolling Stones con 37. Oltre ad aver raggiunto il numero uno nelle vendite di album migliori questa settimana, la compilation di remix dance di Madonna si è attualmente assicurata anche il posto più alto per i migliori album dance-elettronici.