Madonna sulla cover di "Paper", baci con la lingua e scatti trasgressivi

La popstar, da poco 64enne, non ha mai smesso di stupire i fan grazie ai suoi look eccentrici e spesso trasgressivi. E anche questa volta non è stata da meno. Paper l'ha ritratta, infatti, in pose decisamente hot.

"Viviamo tra

la vita e la morte

una parrucca rosa

…….e queste pagine - ha scritto sui social condividendo gli scatti con gli oltre 18 milioni di follower -. Questa volta non andiamo avanti…….festeggiamo!". Per scattare le fotografie Madonna ha indossato, calze a rete nere e scarpe con tacchi vertiginosi. Circondata da giovani e bellissimi modelli e modelle, si è mostrata perfettamente a suo agio mentre leccava il petto di un ragazzo sdraiato sotto di lei e poi ne baciava con un lingua un altro.

Nulla di nuovo per la cantante che, fin dall'inizio della sua lunghissima carriera, ha sempre fatto della trasgressione un punto di forza sia delle sue canzoni che delle sue trasgressioni. Anche il suo ultimo compleanno non sembrerebbe essere stato da meno. Per festeggiare i 64 anni, Madonna ha scelto ancora una volta l'Italia e per la precisione Noto, in Sicilia. E' sbarcata sull'isola accompagnata dalla famiglia e da circa cento collaboratori, ma i dettagli sul party sono rimasti top secret. Anche il figlio Rocco Ritchie ha compiuto gli anni nel nostro Paese: per il suoi 22 anni ha scelto una torta a forma di borsa e si è circondato degli amici più intimi.