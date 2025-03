Elton John in lacrime per la paura della morte: "Ho capito di non avere ancora molto tempo"

Ha pianto per 45 minuti Sir Elton John, 78 anni appena compiuti (il 25 marzo). In lacrime dopo essersi reso conto di non aver più molto tempo da vivere. E' successo mentre l'iconico musicista stava registrando il suo nuovo album con Brandi Carlile, intitolato "Who Believes In Angels?", che uscirà il 4 aprile. Eseguendo il brano "When This Old World Is Done With Me", ultima traccia del disco, il rocker si è profondamente commosso, perché il testo della canzone, scritto da Bernie Taupin, gli ha rammentato la sua mortalità: "Il brano parla della mia morte", ha detto Elton al podcast Smartless.