Elton John: "Ho perso la vista, non posso vedere il mio musical ma solo ascoltarlo"

A novembre Elton John ha raccontato il cantante britannico durante la trasmissione "Good Morning America": "Non so se potrò ancora andare in studio". E aveva aggiunto: "Non vedo da quattro mesi, non riesco a leggere nemmeno un testo", ha spiegato, sottolineando come questo problema abbia gravemente compromesso la sua capacità di lavorare e ritardato l'uscita del nuovo album di inediti scritti in collaborazione con lo storico paroliere Bernie Taupin.