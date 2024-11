E la vista non è il solo acciacco di cui Elton, 77 anni, soffre, così come ha raccontato al New York Film Festival, un mese fa, dove ha tenuto un toccante discorso spiegando come, nonostante tutte le sue défaillance di salute e la mancanza di molti organi, abbia mantenuto il buonumore. "Non ho più le tonsille, l’appendice, le adenoidi, la prostata, l’anca destra, il ginocchio destro e quello sinistro. In effetti l’unica cosa che mi è rimasta è l’anca sinistra. A dirla tutta, di me non è rimasto granché. Ma sono ancora qui", ha detto scherzandoci sopra e ha poi aggiunto: "Voglio ringraziare David (Furnish, ndr), Zachary ed Elijah per avermi reso l'uomo più felice del mondo," riferendosi al suo compagno e ai loro due figli.