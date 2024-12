Elton John e David Furnish festeggiano 10 anni di matrimonio

Per Elton John un momento di serenità e gioia in un periodo per lui decisamente non felice. Colpa di un'infezione a un occhio che gli ha praticamente tolto la vista. Un brutto guaio che Elton ha spiegato essere guaribile, ma in tempi decisamente lunghi. Tanto che lo stato di semicecità in cui versa al momento lo ha costretto anche a interrompere i lavori sul nuovo album a cui stava lavorando con Bernie Taupin, il suo paroliere storico.