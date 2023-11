Al termine del suo discorso, John ha descritto Bernie come “uno dei migliori scrittori di testi di tutti i tempi” e ha poi rivelato che ogni volta che canta una delle canzoni scritte da lui, trova in esse nuovi significati. "È sempre stato generoso, e quando ho cancellato versi, cancellato righe, ha semplicemente seguito il flusso e si è fidato di me", ha aggiunto: "E quella fiducia si è riversata nella nostra amicizia".

A settembre poi Taupin aveva confermato a People, che lui e John avrebbero "sicuramente fatto un altro disco", dicendo: “Non c’è dubbio su questo" e parlando della fine del tour mondiale di John aveva concluso dichiarando: "Solo perché non farà più tournée non significa che sta chiudendo. Sarà ancora molto attivo in altre aree”.

Il tour d'addio di Elton John Il musicista ha icompletato il suo tour d'addio poco prima dell'estate, suonando anche per la prima volta sul palco di Glastonbury e regalando il suo ultimo show italiano a San Siro.

Elton John ha regalato a luglio l'emozionante "ultimo live" della sua carriera, alla Tele2 Arena di Stoccolma, in Svezia. "Sono stati 50 anni di gioia pura nel fare musica (...) è stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi, e siete stati assolutamente magnifici", ha detto l'artista britannico, 76 anni, cinque Grammy Awards e quasi 4.600 esibizioni in tutto il mondo, rivolgendosi ai milioni di fan, prima di cominciare a cantare. Poi ha dato via al suo spettacolo con uno dei suoi capolavori "Bennie and the Jets".

Ecco chi ha cantato con Elton John

Elton John è uno dei cantanti più famosi e apprezzati della musica pop-rock, che suscita da decenni l'entusiasmo di milioni di fan, oltre che l'ammirazione e l'affetto della maggior parte dei colleghi in tutto il mondo. Ha collaborato con molti altri artisti, sia come compositore che come interprete in alcune delle canzoni d'amore più belle dell'immenso catalogo dell'artista. Tra queste "Don't Go Breaking My Heart", con Kiki Dee, una canzone del 1976, che raggiunse il primo posto nelle classifiche di diversi paesi; "Don't Let the Sun Go Down on Me", con George Michael, una reinterpretazione del 1991 di un suo brano del 1974, che divenne un successo mondiale e un inno alla lotta contro l'AIDS e ancora "Candle in the Wind" 1997, con il coro della Westminster Abbey, una versione modificata della sua canzone del 1973 dedicata a Marilyn Monroe, in occasione del funerale della principessa Diana. Fu il singolo più venduto della storia, con oltre 33 milioni di copie e "Something About the Way You Look Tonight", con Luciano Pavarotti, una canzone del 1997 che faceva parte di un doppio singolo insieme a Candle in the Wind 1997. Fu eseguita dal vivo al Pavarotti & Friends for the Children of Liberia nel 1998. Ci sono poi "Stan", con Eminem, una canzone del rapper americano del 2000 che racconta la storia di un fan ossessionato da lui. Fu reinterpretata da Elton John al Grammy Awards del 2001, in un gesto di apertura e tolleranza verso il mondo hip hop; "Sorry Seems to Be the Hardest Word", con Blue, una canzone del 1976 che fu ripresa dal gruppo pop britannico nel 2002, con la partecipazione di Elton John al pianoforte e alla voce; "Ghetto Gospel", con Tupac Shakur, una canzone postuma del rapper americano del 2004 che campionava il brano Indian Sunset di Elton John del 1971. Fu il primo singolo di Tupac a raggiungere il primo posto nel Regno Unito. Negli ultimi anni Elton John ha poi cantato "(I'm Gonna) Love Me Again", con Taron Egerton, una canzone del 2019 scritta da Elton John e Bernie Taupin per il film biografico "Rocketman", in cui Egerton interpretava lo stesso Elton John. Vinse l'Oscar per la migliore canzone originale nel 2020. Nel 2021 John ha pubblicato un singolo insieme a Dua Lipa, "Cold Heart (PNAU Remix)" e nel 2022 la stella della musica e Britney Spears hanno pubblicato il loro attesissimo duetto "Hold Me Closer", rivisitazione della canzone cult di Sir Elton "Tiny Dancer", con un pizzico di "The One" (e un po' anche di "Don't Go Breaking My Heart").