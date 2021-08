Elton John e Dua Lipa ancora insieme per un nuovo singolo: esce "Cold Heart (PNAU Remix)"

Quella tra Elton John e Dua Lipa è un'affinità sempre più evidente. Dopo la partecipazione della rockstar inglese al concerto in streaming "Studio 2054" della stella del pop, l'anno scorso, ricambiata con un'esibizione al party dell'Aids Foundation di Elton, i due pubblicano un singolo insieme. Si tratta di " Cold Heart (PNAU Remix) ", in uscita venerdì.

Dalle prime note ascoltate in un post Instagram fatto da Elton John, si tratta di una rielaborazione di "Sacrifice", un suo successo del 1989 contenuto nell'album "Sleeping With the Past". Ma all'interno si sente anche una ripresa di "Rocket Man".

"Dua, ti adoro e fare questa cosa insieme è stata un'esperienza incredibile" ha scritto Elton John annunciando l'uscita della canzone e pubblicandone un breve estratto. "Non vedo l'ora che tutti voi possiate ascoltarla".

