Dopo quasi più di un mese sul mercato, la residenza a due piani, tutta di vetro, del "Rocketman" è stata acquistata ad un prezzo ben più alto di quello iniziale di vendita. La "reggia" tra le nuvole, in un condominio di 40 piani nel cuore della città, a Park Place, era stata infatti inizialmente quotata 5 milioni di dollari, il 45% in meno.

Elton John ha venduto il suo appartamento extra lusso ad Atlanta, in Giorgia, per oltre 7 milioni di dollari.

Tgcom24

L'appartamento tutto in vetro di Elton John al 36esimo piano Quasi 1300 metri quadrati di lusso e ostentazione con un panorama mozzafiato, rifiniture di pregio in legno e vetro, quattro camere da letto e sette bagni. L'abitazione era originariamente composto da sei diverse unità, ma la pop star britannica le ha fuse insieme, in un'unica enorme residenza ristrutturandola e trasformandola in un appartamento tutto in vetro.

Fiore all'occhiello la sala da pranzo a due piani e l'ampio soggiorno circondato da vetrate, la camera da letto principale con armadi giganti, nonché un'area salotto adiacente, e persino un bagno in stile spa. E poi ancora una palestra interna e una sala spa completa, oltre all'accesso a nove posti auto, sei unità di stoccaggio e cinque unità di conservazione del vino.

La messa in vendita dell'abitazione di Elton John e il tour d'addio Poco più di un mese fa il cantante di "Rocket Man", 76 anni, aveva messo in vendita il suo condominio con la motivazione di non aver più bisogno di una base negli Stati Uniti. Il musicista ha infatti completato il suo tour d'addio poco prima dell'estate, suonando anche per la prima volta sul palco di Glastonbury e regalando il suo ultimo show italiano a San Siro.

Elton John ha regalato a luglio l'emozionante "ultimo live" della sua carriera, alla Tele2 Arena di Stoccolma, in Svezia. "Sono stati 50 anni di gioia pura nel fare musica (...) è stata la mia linfa vitale suonare per voi ragazzi, e siete stati assolutamente magnifici", ha detto l'artista britannico, 76 anni, cinque Grammy Awards e quasi 4.600 esibizioni in tutto il mondo, rivolgendosi ai milioni di fan, prima di cominciare a cantare. Poi ha dato via al suo spettacolo con uno dei suoi capolavori "Bennie and the Jets".





L'amore di Elton per Atlanta Secondo Rolling Stone, il nome dell'album di Elton John del 2004, intitolato "Peachtree Road", è stato ispirato da questo condominio. L'album è stato pubblicato poco dopo uno dei dischi di maggior successo di John dei primi anni 2000, intitolato "West Coast". Anche se originario dell'Inghilterra, nel corso dei 31 anni che ha vissuto lì l'artista ha sempre espresso giudizi positivi nei confronti di Atlanta.

John aveva spiegato al Wall Street Journal a settembre che il suo amore per la città era cominciato all'inizio degli anni '90, quando era appena uscito dalla riabilitazione e frequentava persone che vivevano nella zona. "Le uniche persone che conoscevo erano persone vere, che avevano lavori normali", ha detto. “La città mi ha adottato e, nelcorso degli anni io l’ho adottata”. John ha espresso un sentimento simile nei confronti della città anche in un'intervista del 1998 con l'Atlanta Journal-Constitution, dicendo che apprezzava l'accoglienza delle persone. "Le persone qui sono sempre state gentili con me... sono sempre stato il benvenuto. Mi sento a casa", aveva detto.



Sembra che il musicista trascorra ora gran parte del suo tempo nella sua residenza in Francia. John possiede una villa degli anni '20 situata nella città di Nizza, sulla Costa Azzurra. Lì, ha ospitato una vasta gamma di celebrità di grande nome, tra cui Meghan Markle e il principe Harry. Secondo Architectural Digest, John ha case anche a Los Angeles, in Inghilterra, e a Venezia, in Italia.



Elton John, come si chiama e chi è il suo compagno e quanti anni hanno i loro due bambini Il marito di Elton John si chiama David Furnish, ed è un produttore cinematografico canadese che ha collaborato con lui in alcuni progetti come il film "Rocketman". I due si sono conosciuti nel 1993, si sono uniti civilmente nel 2005 e si sono sposati nel 2014, quando il matrimonio tra persone dello stesso sesso è diventato legale nel Regno Unito .

Elton John e David Furnish hanno due figli nati da una madre surrogata anonima negli Stati Uniti: Zachary Jackson Levon, nato il 25 dicembre 2010, e Elijah Joseph Daniel, nato il 11 gennaio 2013. I due bambini hanno quindi 13 e 10 anni. Elton John ha dichiarato di essere un padre orgoglioso e felice e di voler dedicare più tempo alla sua famiglia, motivo per cui ha deciso di ritirarsi dalle scene dopo il suo ultimo tour mondiale, previsto per concludersi a Londra nel 2020.