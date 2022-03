Elton John, 75 anni di stravaganza e canzoni leggendarie

E giura di continuare a fare musica, anche mentre gira il mondo per l'ultima volta, mentre definisce questa età come una "pietra miliare". "Mi sento incredibilmente fortunato che a 75 anni amo ancora così tanto quello che faccio, sono ancora così pieno di energia per la musica ed eccitato di poter suonare, ascoltare e parlare di questo ogni singolo giorno".

Sean Penn a Cracovia per firmare accordo in aiuto ai rifugiati ucraini in Polonia

Sir Elton Hercules John, nome d'arte di

Reginald Kenneth Dwight

, ha venduto più di 300 milioni di dischi in tutto il mondo, e ha ottenuto il suo primo singolo numero uno nel Regno Unito in 16 anni il mese scorso con "Cold Heart", con la cantante Dua Lipa. Dal 2018 è impegnato nel tour "Farewell Yellow Brick Road" (più di 300 concerti in tutto il mondo)m rimarcando che "l'emozione di suonare dal vivo è incredibile come lo era 50 anni fa". Ma ha aggiunto: "Ho così tanto da trasmettere alla nuova generazione di fan e artisti, e sono determinato a continuare a restituire all'industria che mi ha dato così tanto".

Per celebrare il suo compleanno, sta rilasciando una versione rimasterizzata in digitale del suo album "Diamonds: The Ultimate Greatest Hits" sulle piattaforme di streaming per la prima volta. Questo fine settimana, suo marito David Furnish condurrà la 30esima edizione degli Elton John Aids Foundation Academy Awards.

Il "rocket man", il pianista eccentrico e romantico, tanto esibizionista in palco quanto introverso e sentimentale fuori, che agli inizi degli anni Settanta conquistò prima l'America che la sua patria è stato un instancabile performer. Compositore, cantautore e musicista ha tenuto più di 3500 concerti in oltre 80 stati, venduto più di 250 milioni di dischi e raggiunto 58 volte la testa della classifica di Billboard. Ma non solo. Elton ha scritto la musica per "Billy Elliot: The Musical", la colonna sonora per il musical "Aida" e ha vinto due Oscar per "Il Re Leone" e "Rocketman".

Fa parte della Rock and Roll Hall of Fame e della Songwriters Hall of Fame, e ha ricevuto il cavalierato da Sua Maestà Regina Elisabetta II nel 1998. Una leggenda indiscussa della cultura pop e del rock contemporaneo, grazie alla cui conoscenza e al campionamento della sua musica, molti artisti emergenti hanno potuto raggiungere il successo.

TI POTREBBE INTERESSARE: