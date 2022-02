Paura in volo per Elton John, il suo jet privato ha un guasto idraulico durante una tempesta di vento

"Il tempo terribile e le raffiche epiche hanno reso quasi impossibile l'atterraggio. Due tentativi di atterrare sono falliti", ha spiegato un testimone oculare a The Sun. "L'aereo è stato colpito dal vento e non ce l'ha fatta. Il muso dell'aereo era troppo verticale. L'aereo stava scendendo ed era a metà pista quando ha rinunciato all'atterraggio e ha ripreso quota".

Quando il primo tentativo di atterraggio si è rivelato troppo pericoloso, il pilota ha deciso di risalire e riavvicinarsi per ulteriori tentativi. Intanto a terra l'equipaggio di emergenza, compreso il supporto antincendio e di soccorso, si stava preparando per soccorrere la popstar. L'aereo è tornato indietro per un secondo tentativo di atterraggio, ma il vento fortissimo lo ha fatto oscillare pericolosamente impedendogli anche il secondo atterraggio.

Solo al terzo tentativo il jet di Elton John ha toccato terra in sicurezza. Il calvario in volo però non ha scoraggiato il rocker, che si quasi subito imbarcato su un altro volo per New York, dove avrebbe dovuto esibirsi al Madison Square Garden il 22 e il 23 febbraio, nell'ambito del suo tour Farewell Yellow Brick Road in corso.

Un volo da brividi che il cantnate ha però superato egregiamente perchè... the show must go on.

