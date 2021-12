Elton John ha organizzato una chiamata zoom zeppa di star: la più pop della storia della musica

Le video chiamate sono diventate il mezzo di comunicazione più comune durante il lockdown da Covid, ma Elton John ne ha organizzata una che non poteva passare inosservata e che si candida a diventare la più pop e ricca di star della storia della musica. Il cantautore britannico ha accolto nella sua riunione su Zoom Dua Lipa, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Damon Albarn, Ed Sheeran, Miley Cyrus e molti altri, tutti artisti che hanno collaborato al suo "The Lockdown Sessions", il disco nato in pandemia durante la quarantena.

Il baronetto del pop ha voluto salutare e ringraziare tutti per il loro contributo a "The Lockdown Sessions" e la video chiamata è diventato un video YouTube da migliaia di visualizzazioni con siparietti divertenti, come quelli di chi ancora non sa (o fa finta di non sapere...) come si attiva il microfono o la videocamera, di chi si presenta con il gatto o di chi come Miley Cyrus si strizza il seno per salutare.

E poi battute e considerazioni come quella di Stevie Wonder che dice: “Se c’è una cosa che può fare la differenza, e ha a che fare con l’amore, è la musica. Viene dal cuore, dalle esperienze che facciamo, dalle emozioni che poi condividiamo con la gente”. Affermazione che da sola basta per rendere questa chiamata zoom un evento super pop da ricordare.

E quando Sir Elton chiude la chiamata e uno dopo l'altro si spengono gli schermi delle superstar, ecco arrivare di corsa Ed Sheeran con il cappello da Babbo Natale...direttamente dalla casa del cantautore: “Ho perso la chiamata?“, dice: “Doveva essere su Zoom!“ risponde Elton.