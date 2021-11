"Merry Christmas" da Ed Sheeran e Elton John: i due big insieme per una canzone natalizia

"Ciao, lo scorso Natale ho ricevuto una chiamata dal mio amico Elton John , mi diceva di voler fare una canzone di Natale, e io ho risposto dicendo sì, forse nel 2022, ma in realtà ho scritto il ritornello quel giorno stesso ed eccoci qui con la nostra canzone di Natale". Ed Sheeran racconta così, nel video che ne anticipa l'uscita il 3 dicembre, ispirato all'iconica scena del film "Love Actually" , come è nata la sua collaborazione stellare con Sir Elton John per il singolo natalizio "Merry Christmas". Nella clip l'artista di "Bad Habits" suona alla porta del Baronetto e sfogliando una serie di cartelli spiega la genesi del brano.



Come nella famosa pellicola natalizia, nella scena in cui Mark bussa alla porta della moglie del suo migliore amico Juliet (Keira Knightley) e mostrandole dei cartelli, le dichiara il suo amore con l'iconica frase "For me you are perfect", Sheeran annuncia, davanti alla porta addobbata per Natale di Elton John, l'uscita del loro brano natalizio foglio dopo foglio.

Un duetto da capogiro, dopo quello che Elton John ha recentemente regalato insieme a Dua Lipa, per una buona causa. Il ricavato dallo streaming del nuovo singolo infatti, come ha dichiarato lo stesso Sheeran, andrà alla Ed Sheeran Suffolk Music Foundation e alla Elton John AIDS Foundation, per supportare i più bisognosi.

Ed Sheeran aveva già annunciato una sua collaborazione con Elton John in occasione del Natale, durante la sua partecipazione da remoto, perché risultato positivo al Covid, in tv a "Che Tempo Che Fa”.

A Jimmy Fellon qualche settimana fa aveva poi parlato della sua relazione con il Baronetto della canzone dicendo: "Per me è sempre stato un mentore. (...) Lui è la mia persona preferita, ha davvero un cuore pulito. Non ha energie negative attorno a sé ed è un fenomeno davvero raro!".