Elton John non è più solo sir: nuova investitura da parte del principe Carlo

Per Elton John ormai il rapporto con la casa reale è una piacevole abitudine. Dopo essere stato insignito dalla regina del titolo di "sir" nel 1998, adesso è stato nominato dal Principe di Galles membro dell'Ordine dei Compagni d'Onore come riconoscimento della sua carriera e dell'impegno nella lotta all'Aids. L'investitura è avvenuta durante una cerimonia al castello di Windsor.

The Order of Companions of Honour è stato istituito da re Giorgio V nel 1917. Elton John non è il primo esponente del mondo dello spettacolo a ricevere il riconoscimento: prima di lui ci sono stati l'attrice Judi Dench e Paul McCartney.

