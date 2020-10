"Your Song" di Elton John compie 50 anni: è una delle ballate d'amore più ascoltate di sempre 

Bernie Taupin scrisse il testo di getto e in meno di venti minuti Elton John ne compose la musica. E' nata così la sua " Your Song", la prima hit del cantante e musicista inglese, pietra miliare nella storia della musica contemporanea e che oggi compie 50 anni. Il brano uscì infatti il 26 ottobre 1970 negli Stati Uniti, sul lato B di un 45 giri, che, sulla facciata A conteneva "Take Me To The Pilot". Fu subito un grande successo, prima radiofonico e poi in tutte le classifiche, che portò persino John Lennon a dire: "E' la prima cosa bella che è uscita dopo i Beatles”. Da allora Elton l’ha suonata alla fine di tutti i suoi concerti e nell'immaginario collettivo resta una delle dichiarazioni d'amore in parole e musica più belle di sempre.



Quando nel giugno 1967 inizia la collaborazione con l'autore Bernie Taupin, Elton John non sapeva che quello sarebbe stato il sodalizio umano e professionale più importante della sua carriera. Lo scoprì pochi anni dopo, quando, dopo un periodo di scarsi riscontri commerciali e un album d'esordio, "Empty Sky", che non ebbe grande successo, uscì il loro secondo disco "Elton John" il cui primo brano era proprio "Your Song". Taupin aveva spedito a Elton le parole, scritte di getto, una mattina e seduto al pianoforte della casa di sua madre in meno di mezz'ora il cantante aveva composto la musica, sotto gli occhi stupefatti dell'amico.

"Rocketman", ecco le scene più belle del biopic su Elton John Ufficio stampa 1 di 37 Ufficio stampa 2 di 37 Ufficio stampa 3 di 37 Ufficio stampa 4 di 37 Ufficio stampa 5 di 37 Ufficio stampa 6 di 37 Ufficio stampa 7 di 37 Ufficio stampa 8 di 37 Ufficio stampa 9 di 37 Ufficio stampa 10 di 37 Ufficio stampa 11 di 37 Ufficio stampa 12 di 37 Ufficio stampa 13 di 37 Ufficio stampa 14 di 37 Ufficio stampa 15 di 37 Ufficio stampa 16 di 37 Ufficio stampa 17 di 37 Ufficio stampa 18 di 37 Ufficio stampa 19 di 37 Ufficio stampa 20 di 37 Ufficio stampa 21 di 37 Ufficio stampa 22 di 37 Ufficio stampa 23 di 37 Ufficio stampa 24 di 37 Ufficio stampa 25 di 37 Ufficio stampa 26 di 37 Ufficio stampa 27 di 37 Ufficio stampa 28 di 37 Ufficio stampa 29 di 37 Ufficio stampa 30 di 37 Ufficio stampa 31 di 37 Ufficio stampa 32 di 37 Ufficio stampa 33 di 37 Ufficio stampa 34 di 37 Ufficio stampa 35 di 37 Ufficio stampa 36 di 37 Ufficio stampa 37 di 37 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il successo della canzone non arrivò però dall'album, che pure cominciò a piazzarsi bene nelle classifiche, bensì dal singolo che venne pubblicato sette mesi dopo a Los Angeles. I disc jockey americani preferirono questa delicata ballata d'amore a "Take Me To The Pilot", una canzone più rock, che era sulla facciata A. In poche settimane "You song" entra nella Top Ten negli USA (dove arriverà alla posizione numero 8) e in Gran Bretagna (numero 7).

Brano dalla struttura musicale semplice, una classica ballata sinfonica, "Your Song", suonata al pianoforte di Elton, che apre e chiude il pezzo deve il suo successo anche all'imponente arrangiamento orchestrale, opera di Paul Buckmaster. La storia raccontata parla dei sentimenti di un ragazzo nei confronti di una ragazza, una love story insomma, come tante, che ha saputo però conquistare intere generazioni. Elton disse a proposito del testo: "Il segreto di Bernie è di essere un tipo molto sentimentale e di scrivere molto raramente. I suoi testi sono tutte cose personali e di questo me ne posso rendere conto perché lo conosco di dentro e di fuori. Per esempio quando si presentò con il testo di "Your Song" conoscevo la ragazza e giacché sembravano innamorati ne curai la musica in modo particolare, dolce come per non risvegliarli dal torpore amoroso nel quale erano immersi".

Elton John fa cantare Cannes IPA 1 di 17 IPA 2 di 17 IPA 3 di 17 IPA 4 di 17 IPA 5 di 17 IPA 6 di 17 IPA 7 di 17 IPA 8 di 17 IPA 9 di 17 IPA 10 di 17 IPA 11 di 17 IPA 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 IPA 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La rockstar ha anche sempre ammesso di amare questo brano e di considerarlo come la sua migliore canzone d'amore.

"Your Song" rimane forse la canzone più famosa in assoluto per Elton John, un suo marchio di fabbrica, eseguito ad ogni suo live, uno standard della musica contemporanea e il brano eltoniano che conta il maggior numero di cover da parte di altri artisti nel corso degli anni.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI