Elton John organizza un concerto in streaming dal soggiorno con Mariah Carey e Billie Eilish

Elton John sta organizzando il primo grande concerto di beneficenza per fornire sollievo e sostegno agli americani colpiti dal coronavirus. L'evento, dal titolo "Fox Presents the iHeart Living Room Concert for America", andrà in onda domenica sera. Si esibiranno, dalle loro case, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Mariah Carey, Tim McGraw e tanti altri ospiti che non sono ancora stati annunciati.