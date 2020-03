istayhomefor l’appello dei vip: da David Beckham a Ashley Graham

Chi lo fa per il bene della moglie, chi per quello dei figli, dei genitori o dei medici in prima linea contro il coronavirus. Qualunque sia il motivo, i vip di tutto il mondo chiedono a tutti i loro follower di pensare agli altri e stare a casa. L'hashtag #istayhomefor (io sto a casa per, in italiano) è una challenge che ha coinvolto le star internazionali, da David Beckham a Ashley Graham fino a Michelle Pfifer ed Emma Watson , per chiedere a tutti di seguire il loro esempio e non uscire.

Le star posano con un cartello in mano nel quale indicano le persone che vogliono proteggere e per le quali scelgono di non violare per nessun motivo la quarantena. Beckham pensa a sua moglie Victoria e ai loro quattro figli. La Graham vuole proteggere prima di tutto il suo bambino nato da poche settimane, poi la sua famiglia, i vicini e anche i fan che stanno leggendo. Brooke Shields si chiude in casa per non mettere in pericolo i medici, i malati e gli anziani; Demi Lovato tiene lontano dal rischio contagio i genitori, i vicini ma anche la propria salute; a Elton John stanno particolarmente a cuore il marito David Furnish e i figli Zachary ed Elijah.

Dakota Fanning cerca di proteggere un'amica dallo stato di salute particolarmente vulnerabile, mentre sua sorella Elle pensa alla nonna. Il papà Ozzy è il principale beneficiario della quarantena di Kelly Osbourne mentre il cuore grande di Mariah Carey abbraccia il mondo intero. C'è anche Millie Bobbie Brown che sta a casa per la sua famiglia, la nonna e le persone più anziane e vulnerabili, mentre Natalie Portman pensa ai lavoratori della sanità, alle persone immunodepresse e alle sue amiche incinte o neomamme.

Kevin Bacon non ha dubbi: la moglie Kyra Sedgwick è la prima (ed unica) nella sua lista, in quella di Michelle Pfifer c'è solo la sorella. Emma Watson vuole proteggere la nonna, la mamma e la sua migliore amica. Il messaggio di Sharon Stone è più globale: prima di tutto i suoi figli, ma anche l'intera umanità e madre natura.

