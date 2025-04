Green Day e Charlie XCX infiammano il secondo giorno del Coachella

Dopo l’esplosione extraterrestre di Lady Gaga sul palco del Coachella Valley Music and Arts Festival, il secondo giorno della manifestazione ha visto la prima volta da headliner dei Green Day. La band di Billie Joe Armstrong non era mai stata al festival di Indio, in California, e ha offerto agli astanti una scaletta che ha attraversato l'intera carriera della band: quasi due ore in cui hanno condensato l'energia e l'adrenalina di brani cult tratti dai loro album di successo come "Dookie" e "American Idiot".