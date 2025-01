Timothée Chalamet è un giovane e sconosciuto Bob Dylan in “A complete unknown"

Il film, che trae ispirazione dal libro "Il giorno che Bob Dylan prese la chitarra elettrica" di Elijah Wald, racconta gli esordi della carriera di Bob Dylan, dall'arrivo nella Grande Mela per portare una canzone al mito dei cantautori americani, Woody Guthrie, ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, alla svolta dalla musica folk acustica al rock elettrico, al Newport Folk Festival del 1965. "Essere Bob Dylan è stato un dono, un grande insegnamento per me come attore e come essere umano. L'ho studiato per più di 5 anni", ammette Timothée Chalamet. La colonna sonora, interamente interpretata da lui, uscirà in versione vinile il 24 gennaio e in cd il 28 febbraio. "Aspetto solo l'endorsement di Francesco Totti per la mia interpretazione di Bob Dylan". Ha dichiarato l'attore, tifosissimo della Roma. Parlando del cantautore di Duluth, l'interprete di film come "Chiamami col tuo nome" e "Dune", seguitissimo dai ragazzi, ha spiegato: "La più grande lezione che un giovane può apprendere da Dylan è cercare la propria strada attraverso l’autocreazione, non sentirsi limitati da ciò che appare come limitante".