Il nome scelto per la serata racchiude l’essenza del progetto: un viaggio attraverso dieci anni di carriera che hanno segnato la scena musicale italiana e non solo. Hit dopo hit, Sfera Ebbasta ha costruito un percorso che oggi conta duecentotrentaquattro Dischi di Platino e trentacinque d’Oro, numeri che scandiscono l’impatto delle sue canzoni e del suo universo artistico. “$€LEBRAT10N” sarà l’occasione per rivedere quelle tappe, sentirle vivere sul palco e condividere con il pubblico un traguardo che parla di crescita, ricerca e popolarità.