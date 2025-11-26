Sfera Ebbasta re di San Siro: ecco le foto del live
Il Trap King annuncia un nuovo evento monumentale per l’8 luglio 2026
Sfera Ebbasta torna a San Siro. L’annuncio è arrivato dopo ore di mistero, quando sulle torri dello stadio milanese sono comparsi i loghi e i colori che hanno segnato la storia musicale del Trap King. Ora è ufficiale: il prossimo 8 luglio l'artista tornerà nello stadio milanese con “$€LEBRAT10N”, un evento pensato per ripercorrere dieci anni di carriera, di successi e di un rapporto con il pubblico cresciuto passo dopo passo. A due anni dalla sua doppietta sold out del 2024, una nuova notte destinata a lasciare il segno.
Per Sfera Ebbasta San Siro non è un luogo qualsiasi: è il punto d’incontro tra la sua storia personale e quella del pubblico che lo segue dagli esordi. A due anni dalla doppietta sold out del 2024, il Trap King prepara una nuova notte nel tempio calcistico della città. L’annuncio è arrivato attraverso un video trailer diffuso sui suoi canali social, un invito all’attesa e alla celebrazione, pensato per anticipare l’immaginario visivo e sonoro di un evento che vuole superare i confini di un semplice concerto.
Il nome scelto per la serata racchiude l’essenza del progetto: un viaggio attraverso dieci anni di carriera che hanno segnato la scena musicale italiana e non solo. Hit dopo hit, Sfera Ebbasta ha costruito un percorso che oggi conta duecentotrentaquattro Dischi di Platino e trentacinque d’Oro, numeri che scandiscono l’impatto delle sue canzoni e del suo universo artistico. “$€LEBRAT10N” sarà l’occasione per rivedere quelle tappe, sentirle vivere sul palco e condividere con il pubblico un traguardo che parla di crescita, ricerca e popolarità.
Il live del 2026 nasce come un ringraziamento. È un momento dedicato a chi ha accompagnato Sfera dall’inizio, a chi ha riempito i palchi più grandi e a chi ha trasformato ogni brano in un frammento di memoria collettiva. La “Scala del Calcio” diventerà il luogo simbolico in cui l’artista e il suo pubblico si ritroveranno per festeggiare il passato, ma anche per guardare avanti, in una storia che continua a evolversi e a consolidare la sua presenza nella musica contemporanea.
Saranno disponibili sul sito ufficiale di Vivo Concerti a partire dalle ore 14:00 di giovedì 27 novembre. La vendita nei punti fisici autorizzati inizierà invece dalle ore 11:00 di lunedì 1 dicembre.