Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
COMPLEANNO IN PIGIAMA

Giulia De Lellis, 30 anni senza lustrini: addio ai party extralusso

Niente hotel di lusso né party scintillanti: l'influencer spegne le candeline a casa, in pigiama, con pochi affetti 

17 Gen 2026 - 12:10
© giulia de lellis

© giulia de lellis

Niente sfarzo, niente glitter, niente eccessi. Per i suoi 30 anni Giulia De Lellis sorprende tutti scegliendo la via opposta a quella che l'aveva resa un'icona del lusso social: una festa intima, domestica, lontana dai riflettori e vicina a ciò che oggi conta davvero. Dimenticati i compleanni da favola, le location mozzafiato, gli hotel affittati per una notte e i regali da capogiro. Questa volta Giulia ha spento le candeline a casa, circondata da pochi intimi, con un outfit semplice, trucco naturale e un sorriso che racconta più di mille foto patinate.

Leggi anche

Giulia De Lellis e la scelta di non mostrare sua figlia: un atto di amore necessario, ecco perché

Giulia De Lellis e Tony Effe, passeggiata con Priscilla e le nonne

Una festa intima, condivisa sui social

 Nelle storie Instagram l'influencer ha mostrato qualche scorcio della serata: un babydoll celeste, capelli sciolti, una cena tranquilla, fiori sul tavolo e una torta essenziale, a un solo strato, ai frutti di bosco. Trenta candeline, nessuna scenografia studiata. Al suo fianco, il compagno Tony Effe. Da quando è diventata mamma della piccola Priscilla, Giulia De Lellis sembra aver riscritto le sue regole. La vita sfarzosa che l’ha accompagnata per anni lascia spazio a una quotidianità più raccolta, fatta di affetti, famiglia e momenti autentici. Una trasformazione evidente, che passa anche dal modo di celebrare se stessa.

Leggi anche

Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e rivela: "Ho avuto un'infiammazione"

Tony Effe a casa con Giulia De Lellis, che amore di papà con la piccola Priscilla

Il regalo più prezioso

 Sui regali, nessun dettaglio. Nessun unboxing, nessuna ostentazione. Solo una frase che dice tutto: "Ho ricevuto il regalo più bello della mia vita". Un messaggio che fa intuire come, oggi, per Giulia il valore non sia più negli oggetti, ma nelle persone e nell'amore che la circonda. Il compleanno dei 30 anni diventa così un simbolo: non una rinuncia, ma una scelta. Quella di rallentare e di ridimensionare, concentrandosi sull'amore della famiglia.

Ti potrebbe interessare

giulia de lellis
compleanno
tony effe

Sullo stesso tema