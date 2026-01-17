Giulia De Lellis, 30 anni senza lustrini: addio ai party extralusso

Niente hotel di lusso né party scintillanti: l'influencer spegne le candeline a casa, in pigiama, con pochi affetti
© giulia de lellis
Niente sfarzo, niente glitter, niente eccessi. Per i suoi 30 anni Giulia De Lellis sorprende tutti scegliendo la via opposta a quella che l'aveva resa un'icona del lusso social: una festa intima, domestica, lontana dai riflettori e vicina a ciò che oggi conta davvero. Dimenticati i compleanni da favola, le location mozzafiato, gli hotel affittati per una notte e i regali da capogiro. Questa volta Giulia ha spento le candeline a casa, circondata da pochi intimi, con un outfit semplice, trucco naturale e un sorriso che racconta più di mille foto patinate.
Nelle storie Instagram l'influencer ha mostrato qualche scorcio della serata: un babydoll celeste, capelli sciolti, una cena tranquilla, fiori sul tavolo e una torta essenziale, a un solo strato, ai frutti di bosco. Trenta candeline, nessuna scenografia studiata. Al suo fianco, il compagno Tony Effe. Da quando è diventata mamma della piccola Priscilla, Giulia De Lellis sembra aver riscritto le sue regole. La vita sfarzosa che l’ha accompagnata per anni lascia spazio a una quotidianità più raccolta, fatta di affetti, famiglia e momenti autentici. Una trasformazione evidente, che passa anche dal modo di celebrare se stessa.
Sui regali, nessun dettaglio. Nessun unboxing, nessuna ostentazione. Solo una frase che dice tutto: "Ho ricevuto il regalo più bello della mia vita". Un messaggio che fa intuire come, oggi, per Giulia il valore non sia più negli oggetti, ma nelle persone e nell'amore che la circonda. Il compleanno dei 30 anni diventa così un simbolo: non una rinuncia, ma una scelta. Quella di rallentare e di ridimensionare, concentrandosi sull'amore della famiglia.