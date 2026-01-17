Giulia De Lellis, 30 anni senza lustrini: addio ai party extralusso

Niente sfarzo, niente glitter, niente eccessi. Per i suoi 30 anni Giulia De Lellis sorprende tutti scegliendo la via opposta a quella che l'aveva resa un'icona del lusso social: una festa intima, domestica, lontana dai riflettori e vicina a ciò che oggi conta davvero. Dimenticati i compleanni da favola, le location mozzafiato, gli hotel affittati per una notte e i regali da capogiro. Questa volta Giulia ha spento le candeline a casa, circondata da pochi intimi, con un outfit semplice, trucco naturale e un sorriso che racconta più di mille foto patinate.