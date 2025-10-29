Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e rivela: "Ho avuto un'infiammazione"

Giulia De Lellis rivela che Priscilla somiglia moltissimo a papà Tony Effe: "Di me ha solo il modo in cui dorme, a bocca aperta con le braccia in aria" dice ai follower. La vita da mamma è totalizzante: "È tutto molto intenso sia nel bene che nel male. Tutto molto impegnativo, tutto diverso, tutto nuovo. Io sono una persona curiosa, quindi mi ci sto completamente perdendo, sto cercando di capire tutto e come abituarmi anche a questi nuovi ritmi, però è tutto incredibile. Poi la guardi e vai su un altro pianeta, quindi tutto bellissimo, veramente intenso e bellissimo".