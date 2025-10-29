Giulia De Lellis torna sui social dopo il parto e rivela: "Ho avuto un'infiammazione"

Giulia De Lellis e Tony Effe, la prima passeggiata romana con Priscilla
L'influencer ha dato alla luce la sua primogenita l'8 ottobre e rivela di aver avuto una mastite
Giulia De Lellis torna sui social dopo settimane di silenzio seguite alla nascita di Priscilla, la sua prima figlia avuta da Tony Effe. "Eccoci, sono appena resuscitata" dice l'influencer salutando i follower. "Ho avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno per chi allatta. Non è affatto un argomento piacevole" racconta motivando la sua assenza. A proposito della neonata dice: "Lei è bellissima, sta benissimo" e aggiunge: "Praticamente ho partorito la gemella del mio fidanzato".
"Ce l’ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba. Sono viva" spiega Giulia De Lellis, che ha dato alla luce Priscilla l'8 ottobre. Per questo motivo non è comparsa sui social per qualche settimana, accendendo la curiosità dei follower su quali potessero essere i motivi di questa lontananza. Tony Effe invece non ha rinunciato a qualche scatto social con la piccolina, dimostrando tutto il suo amore per lei.
Comunque, mastite a parte, è un momento di grande gioia per Giulia De Lellis: "Io sono nella mia baby bubble totale, sono in una bolla d’amore per la mia bambina" e ha aggiunto: "Me la sono goduta, me la sto godendo, me la godrò ancora per un po'. Anche perché tutti mi dicono che questo periodo sfugge velocemente, quindi voglio memorizzare tutto, voglio ricordare tutto, voglio godermi tutto il più possibile".
Giulia De Lellis rivela che Priscilla somiglia moltissimo a papà Tony Effe: "Di me ha solo il modo in cui dorme, a bocca aperta con le braccia in aria" dice ai follower. La vita da mamma è totalizzante: "È tutto molto intenso sia nel bene che nel male. Tutto molto impegnativo, tutto diverso, tutto nuovo. Io sono una persona curiosa, quindi mi ci sto completamente perdendo, sto cercando di capire tutto e come abituarmi anche a questi nuovi ritmi, però è tutto incredibile. Poi la guardi e vai su un altro pianeta, quindi tutto bellissimo, veramente intenso e bellissimo".
Giulia De Lellis è rimasta incinta quando lei e Tony Effe stavano insieme da pochi mesi tanto che, a distanza di un anno dall'inizio della loro relazione, già sfoggiava un pancione vistoso. La coppia aveva annunciato di aspettare un bebè a maggio, dopo che sulla stampa era già circolata qualche indiscrezione. Poi, dopo aver raccontato con discrezione la dolce attesa, ha annunciato il parto postando una foto della piccola tra le braccia del papà.
