PRIMA FOTO SOCIAL

Giulia De Lellis ha partorito, l'annuncio con Priscilla tra le braccia di Tony Effe

Dopo giornate di misteri e indiscrezioni il post dell'influencer ha 

08 Ott 2025 - 18:44
© Instagram

© Instagram

Adesso non ci sono più dubbi. Giulia De Lellis ha partorito e ha voluto dare la notizia della nascita di Priscilla postando la prima foto social della bambina. La si vede avvolta in un lenzuolino ricamato mentre viene tenuta teneramente in braccio da Tony Effe. "La nostra bambina è qui" ha scritto a commento dello scatto aggiungendo "E come ve lo spiego..." sottolineando l'emozione del momento.  

La gravidanza "discreta" sui social

 Giulia De Lellis, che ha sempre amato condividere la sua vita privata con i follower, nel periodo della dolce attesa ha chiesto riservatezza. Questo non vuol dire che di tanto in tanto non abbia sfoggiato volentieri il pancione sui social e non sono mancate nemmeno le paparazzate, con le curve al sole al mare con Tony Effe. Per lei ora inizia la vita da mamma che tanto ha desiderato: “Voglio diventare madre, ma non per forza con Tony Effe”, aveva detto a inizio anno.

La storia d'amore di Giulia e Tony

  Giulia De Lellis e Tony Effe hanno confermato di aspettare un bebè a maggio, dopo che sulla stampa era già circolata qualche indiscrezione. Hanno condiviso alcuni scatti intimi e romantici in cui si vedeva il pancione, rivelando subito il sesso del bebè e il nome scelto. L'influencer e il trapper stanno insieme da poco più di un anno (la scintilla è scoccata alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) ma non hanno mai avuto dubbi sul fatto che fossero destinati a stare insieme e a mettere su famiglia. "Tony voleva un figlio già dopo due mesi", aveva detto Giulia.

