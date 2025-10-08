Adesso non ci sono più dubbi. Giulia De Lellis ha partorito e ha voluto dare la notizia della nascita di Priscilla postando la prima foto social della bambina. La si vede avvolta in un lenzuolino ricamato mentre viene tenuta teneramente in braccio da Tony Effe. "La nostra bambina è qui" ha scritto a commento dello scatto aggiungendo "E come ve lo spiego..." sottolineando l'emozione del momento.