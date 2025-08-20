© Tgcom24
Paparazzati in Puglia durante una vacanza, un anno dopo l'inizio della loro storia stanno per diventare genitori
A un anno di distanza, Giulia De Lellis e Tony Effe tornano insieme negli stessi luoghi che hanno fatto da location alla loro prima vacanza di coppia. Solo che stavolta l'influencer sfoggia un meraviglioso pancione. A breve nascerà Priscilla, la bimba che aspetta dal rapper: la borsa per il parto è già pronta (lo ha documentato sui social) e l'emozione è tanta. Sono gli ultimi giorni da piccioncini, e se li godono appieno tra coccole e relax, come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.
Giulia De Lellis è bellissima in bikini ridottissimo e con il suo bellissimo pancione in mostra. Tony Effe sfoggia in muscoli mentre si rilassa al sole, bevendo un caffè shakerato e fumando una sigaretta. Per la loro ultima vacanza prima della nascita di Priscilla hanno scelto lo stesso resort nel Brindisino in cui erano stati l'anno scorso, quando la loro storia era appena iniziata e tutta da scrivere. Dopo essere stati in Puglia, sono partiti in barca verso la Costiera Amalfitana per proseguire la vacanza.
L'intesa tra Giulia De Lellis e Tony Effe è nata alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nelle settimane successive non sono mancati gli avvistamenti da parte dei paparazzi ma i due hanno preferito mantenere la privacy per qualche tempo. Anche dopo essere usciti allo scoperto comunque, evitano il più possibile di mostrarsi insieme sui social. Sono rarissimi i post a due e le dichiarazioni d'amore reciproche: entrambi preferiscono preservare la privacy, anche se di tanto in tanto si lasciano andare volentieri a qualche confessione.
A maggio Giulia De Lellis ha annunciato di aspettare un bebè da Tony Effe: una femmina che si chiamerà Priscilla e nascerà tra agosto e settembre. Una bimba tanto desiderata: l'influncer non ha mai fatto mistero di desiderare la maternità e ha raccontato che anche il rapper, già dopo due mesi di relazione, voleva un figlio. Un sogno che sta per realizzarsi per entrambi: la gravidanza è davvero agli sgoccioli e tra pochi giorni saranno mamma e papà.
