A un anno di distanza, Giulia De Lellis e Tony Effe tornano insieme negli stessi luoghi che hanno fatto da location alla loro prima vacanza di coppia. Solo che stavolta l'influencer sfoggia un meraviglioso pancione. A breve nascerà Priscilla, la bimba che aspetta dal rapper: la borsa per il parto è già pronta (lo ha documentato sui social) e l'emozione è tanta. Sono gli ultimi giorni da piccioncini, e se li godono appieno tra coccole e relax, come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.