Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
aspettando priscilla

Giulia De Lellis sfoggia il pancione al mare con Tony Effe

Paparazzati in Puglia durante una vacanza, un anno dopo l'inizio della loro storia stanno per diventare genitori

20 Ago 2025 - 09:56
1 di 11
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

A un anno di distanza, Giulia De Lellis e Tony Effe tornano insieme negli stessi luoghi che hanno fatto da location alla loro prima vacanza di coppia. Solo che stavolta l'influencer sfoggia un meraviglioso pancione. A breve nascerà Priscilla, la bimba che aspetta dal rapper: la borsa per il parto è già pronta (lo ha documentato sui social) e l'emozione è tanta. Sono gli ultimi giorni da piccioncini, e se li godono appieno tra coccole e relax, come dimostrano gli scatti pubblicati dal settimanale Chi.

Il relax in vacanza

 Giulia De Lellis è bellissima in bikini ridottissimo e con il suo bellissimo pancione in mostra. Tony Effe sfoggia in muscoli mentre si rilassa al sole, bevendo un caffè shakerato e fumando una sigaretta. Per la loro ultima vacanza prima della nascita di Priscilla hanno scelto lo stesso resort nel Brindisino in cui erano stati l'anno scorso, quando la loro storia era appena iniziata e tutta da scrivere. Dopo essere stati in Puglia, sono partiti in barca verso la Costiera Amalfitana per proseguire la vacanza.

Leggi anche

Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia, relax e prove da genitori

Giulia De Lellis, pancione sotto il sole di Forte dei Marmi

La storia di Giulia De Lellis e Tony Effe

 L'intesa tra Giulia De Lellis e Tony Effe è nata alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Nelle settimane successive non sono mancati gli avvistamenti da parte dei paparazzi ma i due hanno preferito mantenere la privacy per qualche tempo. Anche dopo essere usciti allo scoperto comunque, evitano il più possibile di mostrarsi insieme sui social. Sono rarissimi i post a due e le dichiarazioni d'amore reciproche: entrambi preferiscono preservare la privacy, anche se di tanto in tanto si lasciano andare volentieri a qualche confessione.

La gravidanza

 A maggio Giulia De Lellis ha annunciato di aspettare un bebè da Tony Effe: una femmina che si chiamerà Priscilla e nascerà tra agosto e settembre. Una bimba tanto desiderata: l'influncer non ha mai fatto mistero di desiderare la maternità e ha raccontato che anche il rapper, già dopo due mesi di relazione, voleva un figlio. Un sogno che sta per realizzarsi per entrambi: la gravidanza è davvero agli sgoccioli e tra pochi giorni saranno mamma e papà.

giulia de lellis
tony effe
gossip

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri