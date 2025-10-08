Visione e capacità di costruire, Azimut con la sua Italian Collection sbarca a Venezia

“Selezioniamo piccole e medie imprese eccellenti, con fondamentali solidi, piani di crescita d’attuare, imprenditori visionari e li affianchiamo con capitali costruttivi e competenze in modo da sostenerne lo sviluppo - ha spiegato Daniela Deghi, Partner Electa Ventures, pioniere nelle SPAC e Pre-booking Company in Italia -. Insieme ad Azimut abbiamo creato un ecosistema di piattaforme e strumenti di investimento che favoriscono la crescita, l’aggregazione e creazione di campioni di eccellenze, in filiere e distretti italiani che siano capaci di competere all’estero, mantenendo però la governance italiana. È cruciale in un momento in cui troppe imprese vedono la proprietà trasferita all’estero, con la conseguente perdita di sovranità industriale per il nostro Paese e per la nostra comunità”.