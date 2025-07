Giulia De Lellis aggiorna i fan sulla sua dolce attesa e spiega: "Da quando sono incinta non ho più pazienza. Sono una piagnona, già prima ero sensibile, adesso con la parte ormonale faccio scenate di gelosia". E sul corpo che cambia dice: "La bambina mi poggia sulla sciatica, quindi da una certa ora in poi non sono più una donna indipendente. Se mi sdraio o mi siedo troppo dritta ho bisogno di qualcuno che mi tiri su. Chili ne ho presi, ma fa parte del gioco, non vi voglio influenzare quindi non ve li dico".