Giulia De Lellis e Tony Effe in Sicilia, relax e prove da genitori

Giulia De Lellis e Tony Effe non sono soli in Sicilia: con loro c’è una coppia di amici con un bambino. E proprio con il piccolo Giulia e Tony sono perfetti nei panni di baby-sitter improvvisati. Giulia è stata ripresa mentre coccola il bimbo con tenerezza, mentre Tony gioca con lui a calcio e poi gli insegna a praticare il golf. Tony Effe non ha rinunciato a una partita sul green del resort, uno dei più esclusivi della zona, affacciato sul mare e immerso nella macchia mediterranea. Look studiato, mazza in mano e concentrazione massima: il cantante romano ha mostrato il suo lato più rilassato, lontano dal palco e dalle luci della ribalta. Giulia invece si rilassa stesa al sole con il pancione e le amiche. Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo un’estate all’insegna dell’amore e della complicità in attesa di stringere tra le braccia Priscilla.