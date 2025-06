Giulia De Lellis e Tony Effe smentiscono ogni voce su un presunto allontanamento. I due sono apparsi insieme – e più affiatati che mai – al babyshower organizzato a Roma per celebrare l’arrivo della loro primogenita, Priscilla. L’evento si è svolto in una location da sogno e curato nei minimi particolari per rendere il momento ancora più speciale. Le immagini del party hanno rapidamente fatto il pieno di like: Giulia, raggiante in un abito sottoveste, e Tony, sorridente e rilassato, si sono lasciati fotografare mentre condividevano teneri momenti insieme. Non è stata solo una festa, ma anche la conferma pubblica che tra l’influencer e il rapper l’amore continua a gonfie vele, nonostante le indiscrezioni che li davano in crisi.