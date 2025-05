Giulia De Lellis sfoggia il pancione, quando nascerà la figlia che aspetta da Tony Effe?

"Mah, era molto più grande tipo al terzo… al quarto… adesso pare come se… si vede?" dice Giulia De Lellis in un video social nel quale, vestita con una catsuit che sottolinea le forme, sfoggia il pancione. Un altro indizio lo ha dato Tony Effe, che ha postato la foto di una borsa di lusso con accanto un test di gravidanza. Dallo stesso accessorio, che ha ricevuto in regalo per Natale, il rapper non si è mai separato a febbraio durante il festival di Sanremo. L'ipotesi è che l'influencer lo abbia utilizzato per inserire al suo interno il test per comunicare al suo compagno la dolce attesa e per questo motivo lui l'abbia tenuto sempre con sé, considerandolo un portafortuna. Questo, unito alle parole di Giulia, confermerebbe che la dolce attesa sia al quinto mese e che Priscilla dovrebbe nascere ad agosto.