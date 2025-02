“Quando succederà la accoglierò nel migliore dei modi perché amo i bambini, la condivisione e il concetto di unione” ha detto Giulia De Lellis in un’intervista a “F” a proposito del desiderio di maternità. Non svela come e quando si è innamorata del fidanzato Tony Effe perché dice che “le persone immaginano, inventano, raccontano storie incredibili… Noi ascoltiamo, leggiamo silenziosamente e lasciamo fare”. Ma a chi crede che Tony sia misogino o maschilista lei replica secca: “In realtà non lo conosce. In questi mesi, peraltro, nessuno è venuto da me a dirmi che avevo accanto l’uomo sbagliato”.