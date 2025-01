"Devo dire la verità, in questo momento della vita, a 29 anni, ho tutto quello che desidero e non vorrei altro" ha detto Giulia De Lellis a Vanity Fair e in effetti è un momento speciale. La carriera procede spedita, con successi sia nel mondo imprenditoriale che come influencer. In amore non potrebbe andare meglio di così, con Tony Effe al fianco con il quale fa coppia dall'estate. Ospite di Alessandro Cattelan l'influencer ha rivelato di essere cambiata rispetto al passato e se prima condivideva la sua vita privata quasi senza filtri, ora preferisce dosare le informazioni e infatti con il nuovo fidanzato dosa attentamente le apparizioni.