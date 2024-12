Tra Tony Effe e Giulia De Lellis non solo procede a gonfie vele, ma la coppia fa passi da gigante, tanto che ora si parla di progetti in vista. Il rapper non ha aspettato Natale per dare il suo regalo alla fidanzata e così sui social il gioielliere dei vip mostra l’anello commissionato da Tony Effe per Giulia: è uno splendido solitario con un diamante ovale da 2,5 carati incastonato in una semplice montatura in oro bianco, il cui costo è da capogiro. Nozze in vista?