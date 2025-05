E che si tratti di una femminuccia, la cui nascita è prevista presumibilmente per novembre, i due futuri genitori lo rivelano anche con altri scatti mostrando il primo corredo per la piccola in arrivo, dai ciucci, al cappellino, passando per le babbucce: tutto rigorosamente in rosa. Nel carosello di immagini condivise dall'influencer e dal rapper anche un collage di polaroid con tanto di pancino di lei ben in vista e poi teneri scatti in cui la coppia si scambia baci e tenerezze e una foto in cui Giulia posa con un body rosa, che evidenzia molto bene le curve rotondeggianti dell'influencer, da un set fotografico.