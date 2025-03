Giulia De Lellis e Tony Effe alle Maldive, amore da sogno

Giulia De Lellis e Tony Effe sono volati alle Maldive per una vacanza da sogno su un atollo paradisiaco. Solo pochi giorni prima si rincorrevano le voci di una possibile crisi di coppia, visto che entrambi non postavano foto insieme. E anche dalla spiaggia incontaminata continuano a non fotografarsi vicini, eppure i panorami sono gli stessi e il relax è condiviso. La strategia social è quella di creare curiosità e mistero, ma il loro amore procede a gonfie vele.