Tony Effe ha raccontato il suo amore per Giulia De Lellis ad Alessandro Cattelan, di cui è stato ospite in tv. E' una storia d'amore impegnativa ma da parte sua c'è il massimo impegno per far funzionare le cose. Del resto l'influencer ha riscosso l'approvazione della madre del rapper e non è cosa da sottovalutare: "Parla molto con mia mamma, quella cosa con la suocera" ha confidato il cantante. Per Giulia non è una cosa scontata, dal momento che pare che non sia riuscita mai a entrare nelle grazie della famiglia del suo ex, Carlo Gussalli Beretta.