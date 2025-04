Nelle immagini esclusive pubblicate dal settimanale “Chi”, Giulia De Lellis solleva la t-shirt per immortalare il suo pancino mentre Tony Effe gioca a golf poco distante. A giudicare dalla leggera rotondità, però, si tratta dei primissimi mesi di gravidanza. Giulia e Tony Effe hanno trascorso le feste di Pasqua insieme, ma lontani dai riflettori. La coppia ha scelto il Lago di Como come rifugio romantico. Nella splendida Villa d’Este, l’influencer che ha trasformato le corna in letteratura e il contouring in missione di vita scattava selfie al suo corpo che cambia e Tony si dedicava alle sue passioni, senza dimenticare momenti di coccole e relax.