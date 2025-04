Tra Giulia De Lellis e Tony Effe è già crisi dopo il viaggio alle Maldive?

Giulia De Lellis e Tony Effe fanno coppia ormai da quasi un anno. Sono usciti allo scoperto a piccole dosi e dopo che il gossip li ha rincorsi per un po'. Entrambi cercano di difendere la privacy anche se di tanto in tanto condividono volentieri qualche scorcio della loro vita a due. "Giulia è molto impegnativa. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta", ha detto il rapper in una recente intervista. "Tony è meraviglioso, affettuoso, gentile, premuroso, e anche molto protettivo. Siamo una coppia normale che fa le cose che fanno due ragazzi innamorati. Condividiamo tutto, anche il lavoro, per questo mi vedete ai suoi concerti" aveva detto lei.