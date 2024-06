Sul suo rapporto con Giano Del Bufalo, Giulia De Lellis non si sbilancia. Nel corso della storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta (che ora fa coppia con Melissa Satta) ha imparato a tenersi per sé la vita privata. Se sono rose fioriranno, lei non chiude le porte, ma al momento non sa cosa le riserva il futuro e soprattutto se l'antiquario romano ne farà parte: "In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto".