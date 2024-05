L'amore tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, appena sbocciato, sembra aver imboccato già il viale del tramonto.

Hanno appena fatto in tempo a uscire allo scoperto come coppia che già hanno iniziato a circolare voci di maretta. C'è chi dice che la famiglia dell'antiquario non apprezzi l'influencer, chi invece li vuole già separati per via della distanza. Nessuno dei due si espone sui social per fare chiarezza e intanto il gossip corre…