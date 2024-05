Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo fanno sul serio e, poco dopo essere usciti allo scoperto come coppia, è arrivato per loro il momento delle presentazioni in famiglia.

Il settimanale Chi li ha paparazzati a Ostia, durante un pranzo in un ristorante in riva al mare con i genitori dell'antiquario. Tra una chiacchiera e una risata, l'influencer riceve in dono un anello prezioso che non esita a mettere al dito.