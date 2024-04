Le foto scattate mentre i due facevano la spesa al supermercato hanno attirato attacchi e critiche e l'antiquario ha deciso di rispondere: "L'essere umano non evolve", ha scritto nelle storie social e ha aggiunto: "In questo caso non si tratta solo di invidia forse ma di insoddisfazione generale".

Il post social di Giano Del Bufalo per rispondere agli attacchi "Giornate di invasione cari amici, un' invasione piena di astio e commenti beceri che riempiono le mia belle giornate di lavoro e serenità", ha scritto Giano Del Bufalo condividendo insieme al messaggio anche le foto pubblicate dal settimanale Chi, che lo ritraggono al supermercato insieme a Giulia De Lellis. "Da antropologo dilettante mi pongo spesso tante domande sull'andamento societario 'ai tempi dei social' e noto con dispiacere che l'essere umano non evolve", aggiunge. Poi arriva l'affondo: "'L'invidia è la bestia di coloro che hanno scarsa fiducia nel proprio io' diceva Catullo. In questo caso non si tratta solo di invidia forse, ma di insoddisfazione generale, che trascina le persone a vomitare negatività sul prossimo senza ragione o empatia". Molti dei commenti malevoli riguardano l'abbigliamento estremamente casual con cui è stata fotografata la coppia, e l'antiquario scrive a tale proposito: "Ho riso tantissimo guardando le foto pubblicate insieme a Giulia perché siamo oggettivamente osceni nonostante né quelle fattezze e né quei corpi non assomiglino minimamente ai nostri. 'Vestiamoci male e andiamo a fare la spesa come le rockstar', questo era lo spirito entusiasta del giorno".

Giulia De Lellis allo scoperto sui social con il fidanzato Giano Del Bufalo, fratello di Diana Del Bufalo Con il messaggio social in risposta agli haters, Giano Del Bufalo (fratello dell'attrice Diana Del Bufalo) parla esplicitamente per la prima volta della storia d'amore con Giulia De Lellis. Vero è che ormai ci avevano pensato le immagini a dare conferma della loro relazione, che non è più un segreto anche se l'influencer per il momento non si espone. Prima erano comparsi timidi indizi: una mano dell'antiquario vicino a un piatto nelle storie dell'ex gieffina, una foto sfocata di lei postata da lui... poi c'era stato lo scatto in posa a Palazzo Erizzo Ligabue a Venezia ad ufficializzare e in ultimo la paparazzata del settimanale Chi.

