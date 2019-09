Giulia De Lellis: "Ho chiamato tutte le donne con cui Damante mi tradiva"

Giulia De Lellis continua a parlare del suo ex Andrea Damante . Ora è felice con Andrea Iannone , ma l'influencer ricorda i momenti dolorosi della sua storia d'amore più importante. Prima ha lanciato accuse pensanti in cui denunciava che lui "non la lasciava libera di mangiare", adesso al " Settimanale F " racconta di quando ha sentito le donne con cui lui era stato infedele per avere dettagli di ogni tradimento : "Avevo bisogno di farmi del male per capire".

"Le corna prima o poi capitano a tutte - spiega - allora ho pensato di mettere questa esperienza in un libro. Se può aiutare anche solo una ragazza che sta vivendo adesso quello che ho vissuto io e la sprona a lavarsi e vestirsi per uscire di casa, ne sarà valsa la pena. Nel caso mio e di Andrea Damante non si è trattato solo di tradimenti fisici ma di mancanze di rispetto molto gravi sulle quali mi è stato impossibile passare sopra".

Così ha deciso di chiamare quelle donne: "Sono un po' masochista, volevo andare in fondo... sono riuscita a tagliare solo dopo tanto tempo. Ma non tutto il male viene per nuocere: se non ci fosse stato lui non avrei incontrato l'Andrea giusto".

Già, Andrea Iannone: conosciuto durante una cena dove la portò il suo ex: "Eravamo entrambi fidanzati quindi ci siamo scambiati solo tre sguardi, che però ci ricordiamo bene. Lui mi aveva 'memorizzata', a me in realtà era risultato antipatico, forse però non volevo ammettere di esserne affascinata. Un anno dopo mi ha mandato un messaggino...".