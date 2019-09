Giulia De Lellis rivela che Andrea Damante non la lasciava libera di mangiare

A pochi giorni dall'uscita del suo primo libro "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza", Giulia De Lellis ha regalato sul suo profilo Instagram degli stralci in cui rivela che l'ex Andrea Damante non la lasciava libera di mangiare: "Ho preso tre chili. Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore... Se scoprisse che non m'alleno da settimane. Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà. Invece sto da Dio, tiè".

L'ex corteggiatrice di "Uomini e Donne" ha condiviso sui social la felicità di avere la prima copia del suo libro tra le mani: "Forse non troverò mai le parole giuste per spiegarvi quello che provo", ha confidato, sfogliando le pagine del libro e mostrandole sulle Instagram Stories.



A finire sotto la lente d'ingrandimento degli utenti alcuni dettagli molto scottanti, che hanno fatto finire nel mirino l’ex fidanzato Andrea Damante, che sarebbe un amante dello sport e del cibo sano mentre l'influncer romana, per non dispiacerlo, avrebbe seguito il suo stile di vita.



Immediate le reazioni dei follower che hanno puntato il dito soprattutto contro il ragazzo. Ma non sono mancate le critiche anche contro Giulia, per avere avuto una lunga relazione con lui.