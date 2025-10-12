Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a casa con Priscilla

© Tgcom24
L’influencer scrive parole dolcissime per ringraziare l’equipe medica del Gemelli di Roma, ma una dedica speciale è per il suo rapper, “l’amore della vita”
Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a casa dopo la nascita di Priscilla. Dopo le foto del rapper con la neonata e la dedica social dell’influencer, la coppia si è presa qualche giorno per coccolare la figlia e ora lascia il policlinico per cominciare una bellissima vita in tre. “Grazie a tutti per l’amore: Priscilla è sommersa!” scrive Giulia De Lellis postando la manina e la piccolina nell’ovetto.
“Grazie soprattutto all’ospedale Gemelli di Roma, a tutta l’equipe che ci ha seguito dal giorno zero, che ha compreso le mie preoccupazioni e ci ha aiutato in tutto – scrive Giulia De Lellis – Grazie al prof. Ghi, al prof. Vento, al prof. Draisci, alla dottoressa Familiari, a tutte le ostetriche meravigliose, soprattutto la nostra Valentina Sciabbarrasi”. E poi una dolcissima dedica anche al compagno: “La nostra bambina è stata un miracolo venuto al mondo nel migliore dei modi, grazie a ognuno di loro. Ma più di tutto grazie all’amore della mia vita Tony Effe che non mi ha lasciata nemmeno un secondo”.
Giulia De Lellis posta la foto della manina della sua bimba e scrive ancora si social: “Grazie a chiunque di voi abbia avuto un pensiero per noi. Non sono riuscita a rispondere a nessuno, ma vi abbiamo sentiti tutti. Grazie alla nostra famiglia. Oggi più che mai il dono più grande in momenti come questi!”. E conclude con un altro pensiero dolcissimo: “Mi devo ancora riprendere da ‘sta botta d’amore, sono in estasi totale”.
Giulia de Lellis e Tony Effe sono diventati genitori mercoledì 8 ottobre. "La nostra bambina è qui" ha scritto Giulia a commento di una foto di Tony con la neonata, aggiungendo "E come ve lo spiego...". La coppia aveva annunciato di aspettare un bebè a maggio, dopo che sulla stampa era già circolata qualche indiscrezione. Hanno condiviso alcuni scatti intimi e romantici in cui si vedeva il pancione, rivelando subito il sesso del bebè e il nome scelto. L'influencer e il trapper stanno insieme da poco più di un anno (la scintilla è scoccata alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser) ma non hanno mai avuto dubbi sul fatto che fossero destinati a stare insieme e a mettere su famiglia. "Tony voleva un figlio già dopo due mesi", aveva detto Giulia De Lellis.
